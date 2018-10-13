Глава МИД КНДР заявил о намерении наращивать связи с Россией

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о намерении Пхеньяна наращивать связи с Москвой, сообщает посольство России в КНДР в Facebook.

"Корейская сторона настроена на дальнейшее наращивание двусторонних связей в новом, 2019, году, когда будет отмечаться 70-летие заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве с тем, чтобы традиции дружбы и добрососедства передавались из поколения в поколение", — приводит дипмиссия слова министра из выступления на приеме по случаю 70-летия установления дипотношений между странами, который прошел в Пхеньяне в пятницу.

Помимо главы северокорейского МИД на мероприятии присутствовали заместители министров Народных вооруженных сил генерал-полковник Ким Хён Рён и внешнеэкономических дел Ли Гван Гын.

Ли Ён Хо также отметил, что КНДР высоко ценит поддержку со стороны правительства РФ искренних усилий Пхеньяна для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и для того, чтобы международное сообщество приняло встречные одновременные действия доверия в ответ на практические шаги Пхеньяна.