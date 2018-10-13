США не потерпят угроз американским военным от Китая, заявил Болтон

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США не потерпят угроз в отношении своих военнослужащих от КНР из-за захода кораблей ВМС США в Южно-Китайское море, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

"Мы не потерпим угроз американским военнослужащим. Мы намерены сохранить открытыми международные морские пути. Это то, что китайцы должны понять", — сказал Болтон в интервью, текст которого приводится на сайте журналиста радиостанции.

Он отметил, что КНР слишком долго "злоупотребляла международным порядком", однако сейчас для США настало время "дать отпор". По словам советника, Великобритания и Австралия участили заходы в акватории Южно-Китайского моря, а США обдумывают разработку в данном регионе природных ресурсов, причем вне зависимости от сотрудничества КНР.

"Это не китайская провинция и не будет ею", — добавил Болтон.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд подобных инцидентов с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где разрешает международное законодательство, чем дали понять, что не признают суверенитет Китая над островами — в противном случае речь шла бы о заходе кораблей США в территориальные воды КНР без разрешения.