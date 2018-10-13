Россия хочет расширять гумсвязи и наращивать координацию с Египтом

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, а также готова к наращиванию координации на многосторонних площадках с египетской стороной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в расширении культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми. Выполнению этой задачи содействует принятое в декабре прошлого года – в ходе визита президента России Владимира Путина в Каир – решение о возобновлении прямого авиасообщения между столицами двух государств, которое было приостановлено в октябре 2015 года после теракта на борту российского самолета в небе над Синайским полуостровом", — говорится в статье Лаврова в египетской газете "Аль-Ахрам".

По словам главы МИД РФ, важно продолжать прилагать совместные усилия, нацеленные на повышение безопасности граждан двух стран стран, в том числе на воздушном транспорте. Министр иностранных дел России полагает, что это позволит выйти на новые рубежи в сфере туризма.

Глава МИД РФ также отметил, что в основе российско-египетского диалога на международной арене лежит приверженность формированию более справедливого и демократического полицентричного мироустройства, опирающегося на зафиксированные в Уставе ООН фундаментальные правила межгосударственного общения.

"Москва и Каир последовательно выступают за урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем, объединение мирового сообщества для противодействия терроризму и экстремизму, укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения. Со своей стороны, готовы к наращиванию координации на различных многосторонних площадках, прежде всего в целях поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке, обеспечения соблюдения права народов региона самостоятельно распоряжаться своей судьбой", — добавил Лавров.

По его словам, налицо все необходимые предпосылки для вывода всестороннего партнерства между Россией и Египтом на новую высоту, что в интересах процветания граждан обеих стран, а также в интересах поддержания глобальной и региональной стабильности.

"Совместно с египетскими друзьями продолжим работать над реализацией этой благородной задачи", — добавил Лавров.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, это был теракт. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.