Глава Латвии поддержал закон о публикации в интернете имен информаторов КГБ

РИГА, 13 окт — РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис в пятницу вечером одобрил закон о публикации в интернете имен бывших информаторов КГБ Латвийской ССР, говорится в сообщении его пресс-службы.

Сейм (парламент) Латвии 4 октября в третьем (окончательном) чтении утвердил закон о публикации в интернете части документов КГБ Латвийской ССР до конца этого года.

"К 100-летию государства нам необходимо поставить точку в этом вопросе. Я уважаю принятое Сеймом решение, которое выражает волю граждан Латвии согласно Конституции, и провозглашаю закон", — сказал президент.

Президент Латвии также призвал не делать поспешных выводов о людях, чьи имена будут приданы огласки.