Посол России увидел в выходе США из СВПД угрозу для резолюций Совбеза ООН

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Выход США из СВПД с Ираном поставил под вопрос принципы выполнения резолюций Совбеза ООН, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Надо ли выполнять резолюцию СБ ООН 2231, если США считают себя уже не связанной обязательствами по ней? Интересный вопрос. Кстати, как быть в отношении других резолюций? Значит ли сегодня, что можно принять в рамках СБ ООН решение, а через "день" выйти из него? В этой связи мы призываем все страны четко и недвусмысленно выполнять свои обязательства по ядерной сделке. Считаем, что односторонний выход США из этой договоренности создает угрозу для режима нераспространения", — сказал Антонов в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Резолюция СБ ООН 2231 утвердила Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, из которого в 2018 году вышли США.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, был достигнут по итогам переговоров Ирана и "шестерки" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.