Россия обеспокоена, что пока не уничтожили ни одну ядерную боеголовку КНДР

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что ни одна ядерная боеголовка КНДР пока не уничтожена, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем усилия США на этом направлении. Готовы им подставить плечо. Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано", — сказал Антонов в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды.

Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания, вернул в США трех задержанных граждан этой страны, а также передал первую партию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

При этом американская сторона настаивает на сохранении максимального давления на КНДР, включая экономические ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, до полной денуклеаризации полуострова.

Сейчас идет подготовка второго саммита лидеров США и КНДР.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз – в Пхеньяне в сентябре. По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны, а министры обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.