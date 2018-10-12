Посол России в США призвал Вашингтон задуматься об ограничениях против КНДР

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. После ряда конкретных шагов КНДР навстречу требованиям США надо подумать о смягчении ограничений в отношении Северной Кореи, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Обратили внимание на то, что северокорейская сторона сделала несколько конкретных шагов навстречу американским требованиям. Считаем, что настало время для того, чтобы задуматься над всем комплексом ограничений в отношении КНДР", — сказал он в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

По его словам, важно действовать в рамках российско-китайской "дорожной карты" по смягчению ситуации на Корейском полуострове.

"Действия с одной стороны предполагают действия с другой", — добавил дипломат.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды.

Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания, вернул в США трех задержанных граждан этой страны, а также передал первую партию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

При этом американская сторона настаивает на сохранении максимального давления на КНДР, включая экономические ограничения в соответствии с резолюциями СБ ООН, до полной денуклеаризации полуострова.

Сейчас идет подготовка второго саммита лидеров США и КНДР.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны, а министры обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.