Посол России допустил, что США ищут предлог выйти из ДРСМД

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Вашингтон может искать предлог для выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но так, чтобы обвинить в этом Россию, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В последнее время все чаще слышатся заявления американских военных о том, что им нужны ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания Китая. Может быть, сегодня идет поиск предлога для того, чтобы выйти из ДРСМД, разумеется, обвинив в этом Россию? Возникает вопрос: а что дальше?" — сказал российский дипломат в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Антонов отметил, что Россия считает некорректным то, что в фокус внимания международной общественности попадают лишь американские озабоченности, тогда как российские претензии "как будто бы не существуют".

"Работа должна быть честной. Дискуссии – прозрачными и транспарентными. Задача – не обвинить кого-либо в чем-то и поставить точку, а в том, чтобы найти решение проблемы… Возможно, необходимы дальнейшие более глубокие сокращения ДСНВ после окончания срока действия этого договора. Что будет, если вдруг США выйдут из ДРСМД?" — сказал дипломат.

Антонов добавил, что само сокращение стратегических наступательных вооружений не является самоцелью и безопасность сегодня зависит от гораздо большего числа факторов.

"Она зависит от многих других факторов: планов развития глобальной ПРО США, ситуации в области крылатых ракет морского базирования большой дальности и других дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств союзников США по НАТО, перспектив вывода нестратегического ядерного оружия США из Европы, соотношения сил общего назначения, наличия многочисленных военных баз с развитой военной инфраструктурой вблизи территории России, реализации идей вывода оружия в космос и других", — сказал посол.

Кроме того, по его словам, все более актуальным становится подключение всех без исключения ядерных держав к процессу ограничения и сокращения их ядерных вооружений.