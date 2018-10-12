В Facebook пересмотрели оценку числа затронутых взломом аккаунтов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Социальная сеть Facebook в пятницу сообщила, что от взлома аккаунтов соцсети в сентябре пострадали только 30 миллионов пользователей, тогда как ранее компания сообщала о 50 миллионах пострадавших учетных записей.

Facebook в конце сентября сообщала об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей сети. В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа", которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей.

"Теперь мы знаем, что пострадало меньше пользователей, чем мы изначально думали. Из 50 миллионов человек, чьи аккаунты, как мы полагали, были взломаны, только около 30 миллионов были затронуты на самом деле", — говорится в релизе Facebook.

При этом из этих 30 миллионов злоумышленники получили доступ к контактным данным — номеру телефона и адресу электронной почты — 15 миллионов человек, уточняет компания. А из аккаунтов 14 миллионов пользователей помимо контактных данных была украдена и другая информация, включая имя, пол, язык, семейное положение, вероисповедание, местоположение, дату рождения и историю поиска. Данные же оставшегося 1 миллиона пользователей пока украсть не удалось, считают в Facebook.