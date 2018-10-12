Защита россиянина Никулина в США ждет отчет о его психическом состоянии

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Защита россиянина Евгения Никулина ожидает, что в течение полутора месяцев врачи клиники, в которой он будет содержатся, предоставят промежуточный отчет по его психическому состоянию, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.

"В течение полутора месяцев мы ожидаем, что прокуратура также получит промежуточный отчет по его состоянию. Это не предполагает отдельного вызова клиента в суд. Этот отчет просто будет зачитан всем заинтересованным сторонам", — сказал Бух.

Ранее стало известно, что по итогам заседания суда 9 октября судья постановил направить россиянина Евгения Никулина на медицинское обследование, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.

Согласно документам суда, новое заседание назначено на 12 февраля, а окончательный отчет по состоянию Никулина врачи должны предоставить 5 февраля.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США

Бух пояснил, что "9 октября на суде выступил психиатр. По итогам заседания судья рекомендовал перевести моего клиента из тюрьмы в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) или в Миссури, где есть переводчики, до следующего заседания в феврале".

"По моему опыту клиенты соглашаются на такое изменение условий содержания, поскольку эти условия более комфортны. Далее врачи этих медучреждений должны принять решение, может ли мой клиент предстать перед судом. Если они посчитают, что он не в состоянии, то они его будут лечить. Если это неизлечимое состояние, то может встать вопрос о снятии обвинений и даже переводе в Россию", — добавил он.

Адвокат также не исключил, что может обсуждаться и вопрос, в каком состоянии Никулин находился в момент совершения противоправных действий, осознавал ли последствия этих действий.

"Рассмотрение этого варианта я бы отметать не стал. И последний вариант, что психиатрическая экспертиза может решить, что мой клиент симулирует свое состояние. Но я в этот вариант не верю, поскольку доверяю своему клиенту. Но не мне решать, а врачам", — заключил Бух.