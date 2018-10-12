Защита россиянина Никулина в США ждет отчет о его психическом состоянии

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Защита россиянина Евгения Никулина ожидает, что в течение полутора месяцев врачи клиники, в которой он будет содержатся, предоставят промежуточный отчет по его психическому состоянию, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.
Ранее стало известно, что по итогам заседания суда 9 октября судья постановил направить россиянина Евгения Никулина на медицинское обследование, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом.
Согласно документам суда, новое заседание назначено на 12 февраля, а окончательный отчет по состоянию Никулина врачи должны предоставить 5 февраля.
Бух пояснил, что "9 октября на суде выступил психиатр. По итогам заседания судья рекомендовал перевести моего клиента из тюрьмы в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) или в Миссури, где есть переводчики, до следующего заседания в феврале".
Адвокат также не исключил, что может обсуждаться и вопрос, в каком состоянии Никулин находился в момент совершения противоправных действий, осознавал ли последствия этих действий.
"Рассмотрение этого варианта я бы отметать не стал. И последний вариант, что психиатрическая экспертиза может решить, что мой клиент симулирует свое состояние. Но я в этот вариант не верю, поскольку доверяю своему клиенту. Но не мне решать, а врачам", — заключил Бух.