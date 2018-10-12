Дания продлила временный пограничный контроль на границе c Германией

СТОКГОЛЬМ, 12 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Дания продлит временный контроль на границе с Германией, действующий с января 2016 года и срок которого истекает 11 ноября этого года, еще на шесть месяцев, говорится в сообщении для прессы датского министерства по делам иммиграции.

"Правительство Дании приняло сегодня решение о сохранении временного пограничного контроля в течение шести месяцев после окончания срока действия нынешнего погранконтроля 11 ноября 2018 года ", — говорится в сообщении для прессы. Поясняется, что решение принято с учетом существующей серьезной террористической угрозы в отношении Дании.