Под Евросоюз заложена "бомба" массовой миграции, заявил бельгийский политик

БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Массовая иммиграция в Евросоюз заложила под ним "бомбу", если не закрыть границы, сохранить сложившуюся модель не удастся, заявил губернатор Антверпена, лидер входящего в состав правительственной коалиции "Нового фламандского альянса" (N-VA) Барт де Вевер.

"Мы не против иммиграции, но она должна быть сосредоточена на людях, которые обладают необходимыми компетенциями на рынке труда, как в Канаде или Австралии. Нужно прекратить говорить, что каждый, кто приезжает к нам, должен иметь возможность интегрироваться, получать доход, социальное жилье. Нигде, кроме Европы, так не делают, это не работает", — заявил влиятельный бельгийский политик газете La Libre.

"Мы входим в число стран, где уровень распределения доходов один из самых значительных после скандинавских стран. Но мы не сможем сохранить эту модель, если не закроем границы", — считает он.

"Европейская политика в сфере иммиграции была написана во времена "холодной войны". Тогда думали о защите лиц, которые бежали из коммунистических стран. Однако правила предоставления убежища не были написаны для массовой иммиграции", — отметил политик.

"Это безумие. Под Европейский союз была заложена бомба", — сказал он, указав на позицию европейских судей, которые запрещают практику принудительного возвращения кораблей с нелегалами.

"Мы уже потеряли Великобританию. Если бы референдум проводили в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, мы бы потеряли эти страны", — полагает он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что именно страны Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия — V4) первыми начали говорить еще три года назад о том, что лучшим способом борьбы с нелегальной миграцией является помощь тем регионам, откуда приходят беженцы, но никак не распределение их по государствам ЕС, к тому же зачастую против воли властей этих государств.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В этой связи МВД фактически закрыло доступ в итальянские порты для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и добивается их доставки в другие порты Европы.