Глава МИД Бельгии планирует встречу с Голиковой

Министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс. Архивное фото

Министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Вице-премьер федерального правительства Бельгии, глава МИД страны Дидье Рейндерс планирует встретиться c зампредом правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой, сообщил РИА Новости представитель бельгийского внешнеполитического ведомства.

"Действительно, могу подтвердить, что вице-премьеры встретятся в качестве сопредседателей смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим союзом", — сказал представитель ведомства, не уточнив дату встречи.

Председателем российской части комиссии является зампред правительства Татьяна Голикова. Со стороны Люксембурга — вице-премьер, министр экономики и внешней торговли Этьен Шнайдер.

В начале октября Голикова провела заседание российской части смешанной комиссии, сообщал кабмин. Одиннадцатая сессия смешанной комиссии прошла в Москве 14 февраля этого года.

Сотрудничество между Россией, Бельгией и Люксембургом развивается в сферах торговли, промышленности, транспорта, труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, энергетики, таможни, инноваций, в космической и алмазно-бриллиантовой отраслях.