Юнкер выразил надежду о скорейшем заключении сделки по Brexit, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что соглашение об условиях отделения Великобритании от Евросоюза будет достигнуто в рамках октябрьской или возможной ноябрьской встречи глав стран ЕС, сообщает газета Monde.

"Я хочу верить, что мы придем к соглашению с нашими британскими друзьями во время саммита глав государств ЕС, который пройдет на следующей неделе или во время возможного ноябрьского саммита", — заявил Юнкер.

По словам главы Еврокомиссии, сейчас стороны находятся на финальной стадии, и на данном этапе рискованно оспаривать что-то помимо того, что и так обсуждается. Вместе с тем Юнкер отметил, что те, кто рассчитывает на сценарий "no-deal", ошибаются, так как "соглашение будет достигнуто".

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться к Brexit, дав ряд сценариев развития событий.

Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения об условиях "развода" до 30 марта 2019 года и, следовательно, завершение применения законодательства ЕС и его соглашений к Британии лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть с 1 января 2021 года.

Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет применяться в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.