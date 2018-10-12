На границе сектора Газа шесть палестинцев погибли в стычках с израильтянами

ГАЗА, 12 окт — РИА Новости. Шестеро палестинцев погибли, десятки ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам. "До шести возросло число палестинцев, которые погибли в столкновениях с израильской армией, раненых — около 60, трое из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные говорят, что открыли огонь на поражение по группе палестинцев, которые в ходе протестов преодолели пограничные заграждения и двигались в направлении армейского поста. "Террористы привели в действие бомбу, разместив ее на пограничном заборе, и атаковали армейские позиции на территории Израиля. Все террористы были убиты военными", — написал в микроблоге в Twitter один из руководителей армейской пресс-служба Йонатан Конрикус.

Всего, по подсчетам военных, в акциях протеста участвуют порядка 14 тысяч палестинцев, которые жгут шины, кидают в солдат и разделительные заграждения камни, взрывные устройства, бутылки с горючей смесью. Армия в ответ применяет спецсредства и стрелковое оружие, а также нанесла удар с воздуха в северной части сектора Газа, говорится в сводке.