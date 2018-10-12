Косовский албанец осужден за подстрекательство к терроризму

БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Житель самопровозглашенной республики Косово Ракип Авдили был признан виновным в распространении в социальных сетях пропаганды "Исламского государства"* и подстрекательстве другого албанца – Крешника Подворица — к совершению теракта.

"Суд в городе Печ вынес вердикт по делу Авдили в минувшую среду и приговорил его к полутора годам тюремного заключения. Подворица, которого тот призывал совершить теракт на территории Косово в качестве смертника, получил шесть месяцев тюрьмы", — передает портал Gazeta Ekspress.

В самопровозглашенной республике в течение года было несколько судебных процессов в связи с терроризмом. В большинстве случаев они заканчивались для обвиняемых не очень продолжительными тюремными сроками или освобождением.

Так суд в Приштине в конце марта оправдал бывшего имама крупнейшей мечети Приштины и профессора исламского факультета Шефкета Красничи по обвинению в подстрекательстве к терроризму.

Радикальный проповедник был публичной личностью в Косово, близок с представителями академического и политического руководства непризнанного государства. Свои книги он ранее торжественно презентовал и дарил первым лицам косовской полиции и исламской общины. По версии следствия своими проповедями и лекциями на богословском исламском факультете в Приштине он призывал слушателей к участию в войне в Ираке и Сирии, разжигал расовую, религиозную, национальную рознь.

По данным местных правоохранительных органов, до 350 косовских албанцев с 2012 года до настоящего времени отправились воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак. Около 70 погибли в боевых действиях на Ближнем Востоке.

* Террористическая организация, запрещенная в России

