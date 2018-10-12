Турецкие власти прокомментировали решение суда по делу пастора Брансона

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Вынесенный судом Измира приговор американскому пастору Эндрю Брансону свидетельствует о независимости турецкого правосудия, заявил руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которые Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

"Это решение показало, что Турция – правовое государство. Мы хотим еще раз напомнить президенту США Дональду Трампу, что турецкий суд независим. Турецкая республика, как и ее суд, не примет никаких указаний ни от каких органов, властей или людей", — говорится в заявлении Алтуна.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.