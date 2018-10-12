МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России в подготовке хакерской атаки на ОЗХО совершенно беспочвенны, это грубая провокация, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Мы в своем выступлении дали оценку этим заявлениям как совершенно беспочвенным, видим в этом грубую провокацию, направленную на то, чтобы загнать Россию в угол в отместку за ее активную позицию по недопущению дальнейшей политизации ОЗХО, углубления раскола, наделения технического секретариата несвойственными ему функциями", — заявил дипломат в эфире телеканала Ruptly

Он также прокомментировал обвинения, выдвинутые против конкретных россиян, якобы причастных к кибератаке.

"Мы дали объяснения. Действительно в апреле этого года сюда приезжали технические специалисты. Цель поездки состояла в том, чтобы проверить безопасность коммуникационных систем нашего посольства. Это совершенно обычная, нормальная вещь", — отметил он.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.