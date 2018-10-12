МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России в подготовке хакерской атаки на ОЗХО совершенно беспочвенны, это грубая провокация, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.
Он также прокомментировал обвинения, выдвинутые против конкретных россиян, якобы причастных к кибератаке.
"Мы дали объяснения. Действительно в апреле этого года сюда приезжали технические специалисты. Цель поездки состояла в том, чтобы проверить безопасность коммуникационных систем нашего посольства. Это совершенно обычная, нормальная вещь", — отметил он.
Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.
МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.