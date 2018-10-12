В Гватемале вулкан Фуэго снова активизировался

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого унесло жизни более 160 человек в июне, вновь активизировался, сообщает Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.

"С раннего утра в кратере вулкана зафиксированы взрывы, столб пепла распространился на 15 километров в западном и юго-западном направлениях, образовался поток лавы в 600 метров длиной", — говорится в сообщении института.

Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) также сообщила в Twitter, что ведет мониторинг активности и держит связь с властями округа. В связи с угрозой извержения участок трассы RN14 закрыт для общественного пользования. Кроме того, сотрудники Института сейсмологии контролируют ситуацию и просят население следить за официальными сообщениями и следовать установленным процедурам, говорится в официальном Твиттере CONRED.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.