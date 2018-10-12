Обострение в Донбассе вряд ли возможно до "отмашки" США, заявил эксперт

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обострение в Донбассе вряд ли произойдет после приказа президента Украины Петра Порошенко открывать огонь, для этого нужна "отмашка" из Вашингтона, считает директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Ранее Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"Это предвыборная риторика с его стороны. Никакого обострения не произойдет без отмашки кураторов из Вашингтона, а они, как вы заметили, не настроены на это. Никакого реального наступления не будет. Эксцессы, возможно, будут", — сказал эксперт в ходе круглого стола на тему "Украина: эскалация по всем направлениям", проходившего в "Парламентской газете".

По мнению эксперта, украинские силовики, за исключением "карательных батальонов", не горят особым желанием перейти в наступление.

"Все этой пиар-составляющая: Порошенко пытается рейтинг надуть на таких милитаристских заявлениях", — добавил Пантелеев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.