Обострение в Донбассе вряд ли возможно до "отмашки" США, заявил эксперт

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обострение в Донбассе вряд ли произойдет после приказа президента Украины Петра Порошенко открывать огонь, для этого нужна "отмашка" из Вашингтона, считает директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.
"Это предвыборная риторика с его стороны. Никакого обострения не произойдет без отмашки кураторов из Вашингтона, а они, как вы заметили, не настроены на это. Никакого реального наступления не будет. Эксцессы, возможно, будут", — сказал эксперт в ходе круглого стола на тему "Украина: эскалация по всем направлениям", проходившего в "Парламентской газете".
По мнению эксперта, украинские силовики, за исключением "карательных батальонов", не горят особым желанием перейти в наступление.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.