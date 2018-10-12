Волкер не помогает урегулированию в Донбассе, считают в МИД

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, призывая к усилению санкционного давления на Россию и поддерживая реваншистские устремления Киева в отношении Донбасса, не помогает урегулированию конфликта в регионе, заявили в МИД РФ.

"Не меньшую активность Курт Волкер проявляет в призывах к усилению санкционного давления на Россию, что совершенно выходит за рамки его мандата. Видимо, старается заменить на этом поприще американского сенатора Джона Маккейна, близким сподвижником которого являлся. Постоянно демонстрируя агрессивный антироссийский настрой и энергичную поддержку реваншистских устремлений киевского режима в отношении Донбасса, ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта, вызванного государственным переворотом на Украине в 2014 году при поддержке Вашингтона", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Волкер заявил о необходимости сохранить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, а также назвал неприемлемой инициативу РФ по размещению миротворцев в Донбассе.