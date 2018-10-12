РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Кремль ответил на заявление Порошенко об оружии в Донбассе

(обновлено: 18:10 12.10.2018)
05074
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПетр Порошенко во время посещения Объединенного операционного центра сил многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018Петр Порошенко во время посещения Объединенного операционного центра сил многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о стрельбе из любого оружия в Донбассе противоречит "Минску-2", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Украинские военные. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Власти ДНР назвали приказ Порошенко открывать огонь в Донбассе преступным

В Минских соглашениях, которые украинская сторона и так "далеко не скрупулезно" выполняет, говорится о разведении тяжелых вооружений, напомнил Песков. Он указал на то, что высказывание Порошенко не отвечает этому пункту договоренностей.

"Подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на просьбу журналистов уточнить, последует ли реакция Москвы, Песков напомнил, что Россия не является стороной конфликта.

Он добавил, что российская сторона как гарант Минских соглашений выражает глубокое сожаление шагами Киева, ведущими к нагнетанию напряженности.

Стрелять из всего оружия

Накануне президент Украины Петр Порошенко приказал ВСУ применять любое имеющееся в их распоряжении оружие в качестве ответного огня. С таким заявлением он выступил во время поездки в Хмельницкую область, где встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы.

Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
"Порошенко ничего не стесняется". Политолог о приказе ВСУ в Донбассе

"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — приводит "Укринформ" слова Порошенко.

Украинский лидер отметил, что армия должна воевать с помощью качества и профессионализма, а не за счет многочисленных потерь. Он также призвал не поддаваться на провокации.

"Однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — сказал он.

Порошенко заявил, что нельзя "сдавать ни один кусочек украинской земли". 

При этом ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе 12 единиц ЗРК "Бук", все они принадлежат ВСУ. Кроме того, мониторинговая миссия зафиксировала переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка мирных переговоров в Минске связаны с тем, что украинская сторона по-прежнему нацелена на силовое решение конфликта.

Преступный приказ

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов назвал приказ президента Украины об открытии огня преступным.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Миронов прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе

"Порошенко в открытую демонстрирует всему Западу свое пренебрежение к мирному процессу", — сказал Безсонов. По его словам, Киев игнорирует взятые на себя обязательства по результатам переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе.

Безсонов считает, что украинское командование "не упустит возможность продемонстрировать свою высокую боеспособность", и выполнит приказ Порошенко. Только все виды оружия ВСУ применят по жителям Донбасса, заключил он.

"Хаотичные телодвижения"

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что президенту Украины очень нужна поддержка Запада.

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Объединенного операционного центра сил многонациональных учений Чистое небо-2018. 11 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
"Сберечь людей, расстрелять Донбасс": кого в Киеве за людей не считают

"Чем ближе президентские выборы, тем больше Порошенко совершает "телодвижений", и с каждым месяцем они становятся все более хаотичными", — подчеркнул политолог. Он добавил, что президенту Украины необходима эскалация напряженности на Донбассе.

По его мнению, это нужно Киеву, чтобы отвлечь население и создать представление, что усиливается так называемая "российская агрессия".

"И тогда Порошенко будет получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он поддерживает антироссийскую линию", — заметил эксперт. Он отметил, что Порошенко мог бы действовать, а не говорить.

"Но он больше говорит. По всей вероятности, у него не хватает ресурса и реального авторитета среди населения и вооруженных сил, чтобы можно было сделать что-то реальное", — сказал Бень.

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе‍

По его словам, приказ президента Украины о стрельбе из всех видов оружия рассчитан, прежде всего, на разогрев ситуации в Донбассе. Если это приведет столкновениями по периметру противостояния ополченцев с украинской армией, то это тоже будет на руку Порошенко, потому что он как никогда нуждается в поддержке со стороны стран Запада, заключил политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, регламентирующие меры по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена