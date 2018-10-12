Трамп надеется на скорое возвращение пастора Брансона в США

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое возвращение пастора Эндрю Брансона из Турции в США.

В пятницу суд турецкого Измира приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которые Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет за выезд за границу.

"Мои мысли и молитвы с пастором Брансоном, и мы надеемся, что он скоро в безопасности вернется обратно домой!" — написал Трамп у себя в Twitter.

СМИ со ссылкой на адвоката пастора сообщили, что Брансон, скорее всего, вернется в США.

Ранее суд трижды отклонял апелляции адвокатов Брансона о его освобождении из-под домашнего ареста.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.