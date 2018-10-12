Минобороны Хорватии сообщило о получении двух "Черных ястребов" от США

БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. ВВС Хорватии получили в пятницу два многоцелевых вертолета Black Hawk (Черный ястреб) UH-60 M в дар от правительства США, сообщило минобороны республики.

Презентация полученных машин состоялась в пятницу на военной базе "Полковник Марко Живкович" в пригороде Загреба. Американский подарок оценивается в 53 миллиона долларов, включая вертолеты, запчасти к ним и расходы на обучение пилотов и техников.

"После исторического решения правительства о покупке многоцелевых боевых самолетов F-16 и поставки американских вертолетов Kiowa Warrior, хорватская армия вооружается совершенно новыми многоцелевыми вертолетами… Когда хорватская армия в 2021 году будет отмечать свое 30-летие, в своем составе будет иметь израильские самолеты F-16, вертолеты Black Hawk, и это будет доказательством того, что она действительно выросла в современные вооруженные силы", — цитирует ведомство министра обороны Дамира Крстичевича.

О том, что Загреб ведет переговоры с Вашингтоном о получении "Черных ястребов" Крстичевич сообщал еще в октябре 2017 года.

Ранее военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D — вторую партию из 16 подаренных США машин. Это также был дар США официальному Загребу, стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).

Правительство Хорватии сообщило в марте нынешнего года о решении приобрести у Израиля эскадрилью боевых подержанных истребителей F-16 "Барак". По данным хорватских СМИ, сделка обойдется национальному бюджету в 420 миллионов евро. За эти деньги страна получит 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, хорватские боевые пилоты и авиатехники пройдут обучение. Поставки официально поддержаны израильским государством.