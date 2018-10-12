В ДНР сообщили о гибели пяти человек за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Пять человек погибли, десять ранены из-за боевых действий в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, заявили в пятницу в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С 5 по 11 октября на территории Донецкой народной республики погибли пять военнослужащих республики… Ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили десять человек, из которых девять военнослужащих республики и один гражданский", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.