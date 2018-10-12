Cиловики за неделю выпустили по ЛНР более 730 мин, заявили в республике

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 730 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 730 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге. По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе тринадцати населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности".