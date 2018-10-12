Портал партии АдГ для жалоб на высказывания учителей атаковали хакеры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Интернет-портал, созданный правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), где ученики и студенты могли "жаловаться" на учителей за их политические высказывания, отключился спустя сутки после запуска, предположительно, из-за кибератаки, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на представителя партии.

Ранее немецкие СМИ сообщали о запуске отделениями партий АдГ в Гамбурге и федеральной земле Баден-Вюртемберг подобных интернет-порталов. Таким образом, партия выступает за политическую нейтральность и отсутствие пропаганды в школах, а также других учебных заведениях. В отличие от портала в Гамбурге на сайте в Баден-Вюртемберге появилась возможность указывать имя учителя или профессора, при этом необходимо предоставить доказательства, такие как учебные материалы или экзаменационные вопросы, противоречащие принципам политической нейтральности. Подобные меры вызвали критику, некоторые сравнивали это с работой агентов тайной полиции "Штази".

Как сообщает Stuttgarter Zeitung, портал в Баден-Вюртемберге был запущен в четверг, менее чем через сутки он был уже недоступен. Как заявил депутат ландтага от партии АдГ Штефан Рэппле, вероятно, это произошло в результате кибератаки. В течение короткого времени на портал поступили 25 тысяч автоматических писем, многие функции не работают, сообщил он.

Теперь сайт будет исправлен и улучшен. Ожидается, что вновь он будет доступен в понедельник. Рэппле оценил инцидент как "гигантский успех", который показывает, что теперь ведутся необходимые дискуссии.