Портал партии АдГ для жалоб на высказывания учителей атаковали хакеры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Интернет-портал, созданный правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), где ученики и студенты могли "жаловаться" на учителей за их политические высказывания, отключился спустя сутки после запуска, предположительно, из-за кибератаки, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на представителя партии.
Как сообщает Stuttgarter Zeitung, портал в Баден-Вюртемберге был запущен в четверг, менее чем через сутки он был уже недоступен. Как заявил депутат ландтага от партии АдГ Штефан Рэппле, вероятно, это произошло в результате кибератаки. В течение короткого времени на портал поступили 25 тысяч автоматических писем, многие функции не работают, сообщил он.
Теперь сайт будет исправлен и улучшен. Ожидается, что вновь он будет доступен в понедельник. Рэппле оценил инцидент как "гигантский успех", который показывает, что теперь ведутся необходимые дискуссии.