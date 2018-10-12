АдГ могут поставить на контроль со стороны спецслужб ФРГ, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Решение о постановке правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) под частичный или полный контроль федерального ведомства по охране конституции (BfV, контрразведка ФРГ) будет принято до конца 2018 года, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заявление заместителя главы BfV Томаса Хальденванга, с которым он выступил перед комитетом по внутренним делам бундестага.

По информации издания, 13 из 16 федеральных земель Германии отправили в службу контрразведки обширные материалы, касающиеся "возможных антиконституционных тенденций в Адг". Большая часть досье содержала двухзначное или даже трехзначное число страниц.

"АдГ развивается в направлении правого экстремизма", — заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль. По его словам, решение принимает контрразведка, но "нужно действовать быстро", если имеются предпосылки для установки наблюдения.

Ранее сообщалось, что ведомство по защите конституции в федеральной земле Тюрингия запустит систематические проверки деятельности местного отделения правой партии "Альтернатива для Германии" на соответствие основному закону Германии.