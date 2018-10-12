Эксперт рассказал о значимости выборов в Донбассе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Предстоящие в ноябре выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса являются одним из способов легитимации ДНР и ЛНР, а также давления на Киев, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"В данной ситуации выборы — один из способов давления на Украину со стороны донецких республик, это один из способов легитимации этих республик, особенно ввиду будущего возможного признания этих республик как государств со стороны РФ по образцу Южной Осетии и Абхазии", — сказал Безпалько в ходе круглого стола на тему "Украина: эскалация по всем направлениям", проходившего в "Парламентской газете".

В связи с этим, отметил эксперт, выборы в ДНР и ЛНР должны укрепить вертикаль власти после убийства в конце августа главы ДНР Александра Захарченко и смены главы ЛНР Игоря Плотницкого в прошлом году и на фоне социальной нестабильности в республиках.

"Выборы должны продемонстрировать, что эти государства состоялись, что у них есть вертикаль власти, которая поддерживается населением и которая будет в дальнейшем выступать за то, чтобы эти государства как минимум сохраняли свой статус и не присоединялись к Украине на тех условиях, которые предлагает Киев", — добавил Безпалько.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.