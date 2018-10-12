Посол России в Великобритании Александр Яковенко проводит пресс-конференцию о нынешнем состоянии отношений между Москвой и Лондоном.

Российско-британские отношения ухудшились после инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом причастна российская сторона. Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала Великобритании провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Кроме того, в начале октября британская сторона обвинила Россию в кибератаках. Форин-офис опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию хакерских взломов по всему миру. При этом Лондон не предоставил никаких фактических доказательств, подтверждающих эти обвинения. В Москве заявление британского МИД назвали "очередной информационной атакой".



