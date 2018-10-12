МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты министерства финансов США, участвующие в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров страны, рекомендуют не объявлять Китай валютным манипулятором, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее на этой неделе агентство сообщало, что Мнучин столкнулся с давлением со стороны Белого дома в том, чтобы официально обозначить Китай как валютного манипулятора в отчете ведомства.
Агентство со ссылкой на источники добавляло, что администрация президента США обеспокоена ослаблением китайской нацвалюты, а министерство финансов США — отходом Китая от политики, ориентированной на рыночную экономику.
В июле президент США Дональд Трамп обвинял Китай и ЕС в манипулировании национальными валютами и занижении их стоимости. Тогда он уточнил, что ФРС США, напротив, поднимает процентную ставку, что делает доллар еще дороже и отнимает конкурентные преимущества страны, создавая неравное "игровое поле".