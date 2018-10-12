МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты министерства финансов США, участвующие в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров страны, рекомендуют не объявлять Китай валютным манипулятором, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Такая рекомендация была направлена сотрудниками министру финансов США Стивену Мнучину. Если их вывод будет повторен в официальном отчете, удастся избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях США и Китая, добавляет агентство.

Ранее на этой неделе агентство сообщало, что Мнучин столкнулся с давлением со стороны Белого дома в том, чтобы официально обозначить Китай как валютного манипулятора в отчете ведомства.

Агентство со ссылкой на источники добавляло, что администрация президента США обеспокоена ослаблением китайской нацвалюты, а министерство финансов США — отходом Китая от политики, ориентированной на рыночную экономику.

За последние полгода курс июня к доллару упал на 9%. США обвиняют Китай в том, что его власти сознательно манипулируют валютой на фоне усиления торговой напряженности между странами и введения взаимных импортных пошлин.

В июле президент США Дональд Трамп обвинял Китай и ЕС в манипулировании национальными валютами и занижении их стоимости. Тогда он уточнил, что ФРС США, напротив, поднимает процентную ставку, что делает доллар еще дороже и отнимает конкурентные преимущества страны, создавая неравное "игровое поле".