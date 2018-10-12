США своими действиями убеждают в опасности засилия доллара, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вашингтон своими действиями показывает, что необходимо задуматься об опасности засилия доллара в мировой торговле, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Если доллар был основной расчетной валютой на протяжении последних 70 лет, это совершенно не значит, что так будет всегда. Тем более если США сами подрывают доверие к нему", — считает российский дипломат.

По его словам, "своими действиями они (американцы – ред.) показывают всему миру, что надо всерьез задуматься об опасности засилия доллара в международной торговле, ведь США используют свою валюту в качестве инструмента внешней политики и даже оружия".

Борисенко пояснил, что Соединенные Штаты, например, "неоднократно прибегали к замораживанию российских активов и долларовых переводов, которые обязательно проходят через банковскую систему государства-эмитента, снова грозят Ирану полным перекрытием всех расчетов в долларах". "Понятно, что с учетом того доминирующего положения, которое в настоящее время занимает доллар, быстро ситуацию не поменять, но в перспективе изменения неизбежны", — убежден Борисенко.

"Честно говоря, их (США – ред.) линия на отпугивание мира от пользования своей валютой вызывает удивление, так как, в конечном счете, они потеряют не только существенный внешнеполитический инструмент, но и значительные коммерческие преимущества", — уверен директор департамента российского МИД.

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