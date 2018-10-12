США своими действиями убеждают в опасности засилия доллара, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вашингтон своими действиями показывает, что необходимо задуматься об опасности засилия доллара в мировой торговле, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
По его словам, "своими действиями они (американцы – ред.) показывают всему миру, что надо всерьез задуматься об опасности засилия доллара в международной торговле, ведь США используют свою валюту в качестве инструмента внешней политики и даже оружия".
Борисенко пояснил, что Соединенные Штаты, например, "неоднократно прибегали к замораживанию российских активов и долларовых переводов, которые обязательно проходят через банковскую систему государства-эмитента, снова грозят Ирану полным перекрытием всех расчетов в долларах". "Понятно, что с учетом того доминирующего положения, которое в настоящее время занимает доллар, быстро ситуацию не поменять, но в перспективе изменения неизбежны", — убежден Борисенко.
"Честно говоря, их (США – ред.) линия на отпугивание мира от пользования своей валютой вызывает удивление, так как, в конечном счете, они потеряют не только существенный внешнеполитический инструмент, но и значительные коммерческие преимущества", — уверен директор департамента российского МИД.
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