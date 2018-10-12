Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 11

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Майкл" в США увеличилось до 11 человек, сообщает газета Washington Post.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям штата Виргиния, пять жителей штата также стали жертвами шторма "Майкл".

"Пять человек стали жертвами шторма "Майкл". 520 тысяч человек остаются без электричества", — говорится в Twitter департамента.

В четверг утром ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. Ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал национальный центр по предупреждению об ураганах. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.