Талибы* возобновили сотрудничество с МККК

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* возобновили сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста, сообщает агентство Пажвак.

Представитель талибов сообщил, что всем благотворительным организациям, и в особенности тем, которые предоставляют гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий, будет разрешено возобновить деятельность на контролируемых талибами территориях Афганистана.

Ранее в августе "Талибан"* отказался гарантировать безопасность сотрудников Международного Красного Креста на контролируемых ими территориях, поскольку те не уделяли достаточно внимания талибам, заключенным в тюрьмах Кабула. Решение о возобновлении сотрудничества было принято в результате двухдневных переговоров между представителями движения "Талибан"* и МККК в Катаре.

Во время переговоров сторона МККК высказалась о готовности к всестороннему сотрудничеству и обязалась предпринять позитивные меры в отношении территорий, подконтрольных "Талибану"*. В то же время представители "Талибана"* обратились к организации с просьбой о гуманитарной помощи для регионов страны, страдающих от засухи.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Запрещенные в России террористические организации.