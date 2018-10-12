Додон предложил Франции активно участвовать в диалоге по Приднестровью

Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2017

КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита франкофонии в Ереване обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном перспективы приднестровского урегулирования.

"Обсудили с президентом Франции перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, я предложил французской стороне более активно участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией, Россией и другими внешними игроками, участниками общепризнанного формата "5+2", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии считает, что вовлечение Парижа, в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый импульс процессу урегулирования.

"(Участие Франции — ред.) будет в конечном итоге способствовать нахождению всеобъемлющего решения, которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве и в целом на пространстве ОБСЕ", — подчеркнул Додон.

Лидеры также обсудили вопросы двусторонних отношений. Глава Молдавии сообщил, что за январь-июнь 2018 года объём нашего экспорта во Францию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из этой страны за указанный период вырос на 60%. В Молдавии действуют 225 компаний с французским капиталом.

Додон добавил, что отношения стран активно развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Французский альянс в Молдавии.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.