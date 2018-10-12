Россия намерена добиться признания победы над нацизмом всемирным наследием

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Российские парламентарии намерены подготовить проект резолюции ООН о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества и предлагает Белоруссии присоединиться к этой работе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в пятницу в ходе Пятого форума регионов России и Белоруссии.

Ранее Совет Федерации выступил с идеей о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом.

"Мы обсуждали этот вопрос с председателем Совета республики национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Россия и Белоруссия имеют здесь единый подход, обе страны очень бережно относятся к памяти воинов, погибших в борьбе с нацизмом, хранят память о подвиге наших народов. Я уверена, что наши белорусские партнеры поддержат нашу инициативу", — сказала спикер.

Она отметила, что российские парламентарии хотят обратиться с этой инициативой в ООН и подготовить соответствующую резолюцию.

"Это очень актуально сегодня, поскольку в целом ряде стран, в том числе Европы, неонацисты поднимают голову, оправдываются подсобники нацизма, предпринимаются попытки переписать историю", — подчеркнула законодатель.

По ее словам, Россия и Белоруссия не могут этого допустить и считают, что на международном уровне нужны совместные усилия, заключила она.