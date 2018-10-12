Суд во Франции ужесточил обвинения против Марин Ле Пен, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Суд во Франции ужесточил обвинения в отношении лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве помощников европарламентариев, сообщает радиостанция Europe 1.

"Марин Ле Пен предстала в пятницу перед следственными судьями прокуратуры Парижа по делу о фиктивном трудоустройстве помощников европарламентариев… По словам ее окружения, судьи ужесточили обвинения в отношении президента "Национального объединения", которые были переквалифицированы из-за присвоения государственных средств", — сообщает радиостанция.

В начале июля стало известно, что судебные следователи Парижа приняли решение удержать 2 миллиона евро государственных дотаций, которые должна была получить партия "Национальное объединение", как и другие французские партии. Следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев.

В июне суд Евросоюза подтвердил решение, обязывающее лидера правой французской партии "Национальное объединение" вернуть Европарламенту порядка 300 тысяч евро в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве членов партии.

Ле Пен обвиняли в "злоупотреблении доверием" в 2009–2016 годах, когда она была депутатом Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) утверждало, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро. Адвокат Ле Пен заявлял, что намерен оспорить это требование в суде.