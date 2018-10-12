Литовским политикам запретили консультироваться с россиянами

ВИЛЬНЮС, 11 окт – РИА Новости. Сейм Литвы принял законопроект, согласно которому политтехнологи, консультирующие кандидатов во время выборов, должны быть зарегистрированы в республике, быть гражданами страны Евросоюза, НАТО или Европейской экономической зоны, сообщает Sputnik Литва.

Инициатором поправок выступило Министерство юстиции. Документ вступит в силу в ноябре. "Эти поправки позволят обеспечить прозрачность всех выборов в Литве, предотвратить использование "теневых" технологий, созданных в недружественных странах", — заявил министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

Россия не входит ни в один список стран, которым, согласно поправкам, позволено консультировать литовских политиков. Это связано с тем, что в Прибалтике все чаще звучат слова об угрозе "российского вмешательства" в ход выборов в регионе.

Так, например, члены парламентской фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс ранее обратились к правительству с призывом создать "антигибридную стратегию", которая позволит обезопасить предстоящие президентские выборы от возможного "российского влияния".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обвинения "абсолютно голословными".

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