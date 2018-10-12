Россия стоит на страже Конвенции по запрещению химоружия, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия всегда стоит на страже Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), призывает не допустить использования ситуации с обвинениями в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в геополитических играх, говорится в комментарии МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге США и Великобритания усиленно продавливали решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия, что абсолютно нелегитимно, поскольку такими полномочиями обладает исключительно Совет Безопасности ООН. В ведомстве добавили, что Москвы выступает "категорически против данной инициативы".

"Россия всегда стояла и будет стоять на страже Конвенции по запрещению химического оружия. Призываем не допустить использования складывающейся ситуации в геополитических играх. Мы против подрыва авторитета ОЗХО – в недавнем прошлом весьма эффективной международной организации, удостоенной в 2013 году Нобелевской премии мира", — говорится в комментарии МИД РФ.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

В министерстве иностранных дел России также сообщили, что Москва возмущена действиями властей Нидерландов и ряда других западных стран, развернувших кампанию против четырех российских граждан в связи с предполагаемой кибератакой на ОЗХО. В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных доказательств этого до сих пор не было представлено.

"Нет сомнений, что происходящее – часть масштабной кампании по дискредитации российского курса, которая кулуарно срежиссирована группой западных государств. Несмотря на недобропорядочное давление, продолжим предпринимать все усилия для недопущения вовлечения ОЗХО и ее технического секретариата в спектакль, нацеленный на достижение корыстных, конъюнктурных целей", — отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Москва готова к взаимодействию со всеми, "кто понимает пагубность линии наших оппонентов" и ответственно подходит к будущему международного режима разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.