ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Члена запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* выдворили из самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
В ведомстве уточнили, что Тарабанов прибыл в Луганск из города Черкассы, чтобы пройти курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.
"В ходе проведенных мероприятий установлено, что данный гражданин и на сегодняшний день поддерживает контакты с боевиками "Правого сектора"*, — сообщили в пресс-службе.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.