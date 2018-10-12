ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Члена запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* выдворили из самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

"Министерством государственной безопасности ЛНР выявлен гражданин Украины Дмитрий Тарабанов, который является членом украинской неонацистской организации "Правый сектор"*. С целью пресечения деятельности, угрожающей государственной безопасности ЛНР, принято решение о выдворении Тарабанова с территории республики", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что Тарабанов прибыл в Луганск из города Черкассы, чтобы пройти курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что данный гражданин и на сегодняшний день поддерживает контакты с боевиками "Правого сектора"*, — сообщили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.