Мун Чжэ Ин не исключил посредничества ЕС в переговорах с КНДР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил, что Европа может стать посредником в переговорах Сеула или Вашингтона с Пхеньяном, если они зайдут в тупик.

"Думаю, что в случае, если в дальнейшем диалог между севером и югом или между США и Северной Кореей зайдет в тупик, ЕС может сыграть свою роль, предложив оригинальный способ и выступив посредником, как это было в переговорах по ядерной программе Ирана, когда Европа предложила совершено новую инициативу и выступила посредником", — заявил президент в интервью телеканалу Би-би-си, текст которого опубликовала администрация президента Южной Кореи.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Однако пока различия во мнениях сохраняются в том, кто должен сделать первый шаг и на какое расстояние.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.

По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Кроме этого министр обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.