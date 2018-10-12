Военные из КНДР и Южной Кореи обсудили шаги по восстановлению мира

ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Представители военных ведомств Южной Кореи и КНДР провели рабочие переговоры, в ходе которых обсудили шаги по реализации договоренностей по восстановлению мира в регионе, в частности, процесс разминирования разделяющей две страны демилитаризованной зоны.

Переговоры состоялись в пограничном пункте Пханмунджом, в них приняли участие по четыре человека с каждой из сторон. Делегацию Южной Кореи возглавил полковник Чо Ён Гын, делегацию КНДР — полковник Ом Чхан Нам.

Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи, среди других вопросов на повестке дня были пробный этап ликвидации КПП на границе стран и поиск останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны 1950-53 годов.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. В мае начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР. Несмотря на это, "Альянс движений за свободную Северную Корею" продолжает периодические запуски агитационных материалов на территорию КНДР. В мае члены альянса запустили в Северную Корею пять воздушных шаров со 150 тысячами агитационных листовок.

Третий межкорейский саммит прошел в середине сентября в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.