В ОБСЕ оценили прогресс в расследовании убийства болгарской журналистки

ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует прогресс в расследовании убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой.

В пятницу высший земельный суд в Целле (земля Нижняя Саксония) санкционировал арест 20-летнего подозреваемого в убийстве болгарской журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой с целью его дальнейшей экстрадиции в Болгарию.

"Я приветствую важные шаги в расследовании убийства Виктории Мариновой, задержание подозреваемого в Германии и сегодняшнее решение немецкого суда о его экстрадиции в Болгарию", — заявил Дезир, его слова приводит пресс-служба ОБСЕ.

Он отметил быстрые действия полиции и судебных органов, а также международное сотрудничество. По его словам, важно, чтобы текущее расследование установило все обстоятельства этого ужасного преступления.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Ранее власти Нижней Саксонии сообщили, что местная полиция задержала 20-летнего подозреваемого в городе Штаде. В Болгарии ему предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Подозреваемый также похитил ювелирные украшения и мобильный телефон жертвы.