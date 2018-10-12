В ОБСЕ оценили прогресс в расследовании убийства болгарской журналистки

ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует прогресс в расследовании убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой.
"Я приветствую важные шаги в расследовании убийства Виктории Мариновой, задержание подозреваемого в Германии и сегодняшнее решение немецкого суда о его экстрадиции в Болгарию", — заявил Дезир, его слова приводит пресс-служба ОБСЕ.
Он отметил быстрые действия полиции и судебных органов, а также международное сотрудничество. По его словам, важно, чтобы текущее расследование установило все обстоятельства этого ужасного преступления.
Ранее власти Нижней Саксонии сообщили, что местная полиция задержала 20-летнего подозреваемого в городе Штаде. В Болгарии ему предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Подозреваемый также похитил ювелирные украшения и мобильный телефон жертвы.