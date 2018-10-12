Грушко обсудил косовское урегулирование со спецпредставителем генсека ООН

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил косовское урегулирование со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Захиром Танином, сообщили в МИД РФ.

"Подтверждено обоюдное понимание международно-правовых основ косовского урегулирования с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Подчеркнута важность безусловного выполнения согласованных Белградом и Приштиной договоренностей, прежде всего в части формирования наделенного необходимыми полномочиями Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Отмечена важность продолжения диалога сторон", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого встречу с Танином провел замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"С российской стороны была подтверждена важность строгого соблюдения положений резолюции СБ ООН 1244, которая сохраняет силу в полном объеме и остается обязательной международно-правовой базой косовского урегулирования, акцентирована важная роль МООНК (Миссии ООН по делам временной администрации в Косово — ред.)", — добавили в МИД РФ.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.