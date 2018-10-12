Страны ШОС разработают новую редакцию программы сотрудничества

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Главы правительств стран-участниц ШОС договорились о разработке новой редакции программы торгово-экономического сотрудничества внутри организации.

Соответствующий документ подписали премьеры по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС.

Кроме того, подписано решение "о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС".

Премьеры также подписали документы о бюджете организации на 2019 год и о добровольной помощи постоянным органам ШОС.

Ещё два документа касаются "дорожной карты" по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений ШОС и сотрудничества в области охраны окружающей среды.

В ходе заседания члены делегаций подписали программу сотрудничества по продовольственной безопасности и меморандум о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики трансграничных эпизоотических заболеваний.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.