В ДРК число заболевших Эболой достигло 200 человек

ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев заболевания смертельной геморрагической лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло отметки в 200 человек, из которых 125 скончались, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Нынешней ночью мы достигли зловещей отметки в 200 случаев в Северном Киву, из которых 165 подтверждены лабораторно и 35 возможны. Из заразившихся погибло 125 человек", — сказал он на брифинге.

В ВОЗ отмечают, что борьба с распространением Эболы осложнена проблемами с безопасностью в зоне риска, особенно в районе Бени. Из-за боев многие врачи вынуждены приостанавливать вакцинацию, что усиливает риск распространения болезни. Кроме того, многие заразившиеся отказываются от вакцинации либо вовсе не приходят к врачам, либо приходят, но уже на финальной стадии развития вируса.