Киселев призвал США вспомнить о свободе слова и защитить Вышинского

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал США вспомнить о Первой поправке к Конституции страны и защитить руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Акция в поддержку Вышинского прошла в пятницу на Зубовском бульваре в Москве. Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня", участники акции держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо были выпущены белые воздушные шары.

"Я обращаюсь к американским коллегам, потому что они (украинцы) слушают только американцев там, в Киеве, которые руководствуются своей Первой поправкой к Конституции, где свобода слова священная. Пусть защитят журналиста ", — заявил Киселев.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".