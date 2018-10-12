МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил в пятницу индонезийский город Палу, сильнее всего пострадавший от землетрясения и цунами, унесших жизни более двух тысяч человек.

"В Палу я собственными глазами увидел разрушения, которые вызвало недавнее землетрясение и цунами. Я обращаюсь ко всем выжившим и пострадавшим, с которыми смог встретиться: вы обладаете невероятной силой и храбростью. ООН полностью поддерживает все меры, предпринимаемые правительством Индонезии для помощи пострадавшим", — написал в Twitter Гутерреш, сопроводив свое сообщение фотографией на фоне разрушенных домов.

Как отмечает Monde, в Палу генсека ООН сопровождал вице-президент Индонезии Юсуфа Калла. Гутерреш навестил пострадавших в палаточных госпиталях и эвакуационных центрах.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более двух тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.