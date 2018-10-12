В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (104)

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Ополченец погиб, местный житель ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий народной милиции ДНР. Также в результате обстрелов поселка Трудовские ранение получил мирный житель 1963 года рождения", — сказал Безсонов.

По его словам, также повреждены 15 домов в Донецке, Докучаевске и на юге ДНР.