В ДНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Ополченец погиб, местный житель ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.
"В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий народной милиции ДНР. Также в результате обстрелов поселка Трудовские ранение получил мирный житель 1963 года рождения", — сказал Безсонов.
По его словам, также повреждены 15 домов в Донецке, Докучаевске и на юге ДНР.