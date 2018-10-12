Власти ДНР назвали приказ Порошенко открывать огонь в Донбассе преступным

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Приказ президента Украины силовикам об открытии огня в Донбассе преступен, он демонстрирует его отношение к мирному урегулированию конфликта, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"Порошенко в открытую демонстрирует всему Западу свое пренебрежение к мирному процессу, игнорируя взятые на себя обязательства по результатам переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе", — сказал Безсонов, назвав приказ Порошенко преступным.

По его мнению, украинское командование "не упустит возможность продемонстрировать свою высокую боеспособность и выучку, выполнит приказ своего верховного главнокомандующего Порошенко, применит все виды вооружений по жителям Донбасса".